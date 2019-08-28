Глубокое декольте 46-летней бывшей супермодели взволновало поклонников

Бывшая немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала видео в платье с глубоким декольте и столкнулась с волной критики. Ролик появился в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

На записи крупным кадром снимается грудь Клум, которая одета в черное платье, расшитое пайетками. На следующих кадрах 46-летняя супермодель улыбается и поворачивается вокруг себя, чтобы продемонстрировать наряд.

Поклонники знаменитости возмутились ее глубокому декольте и вульгарному поведению. «Когда эта красивая и умная женщина стала так озабочена демонстрацией своей груди всем подряд? Пожалуйста, Хайди, хотя бы иногда показывай свой интеллект», — посетовал один комментатор. «Вам же 50 лет… ведите себя в соответствии с вашим возрастом», — негодовал другой подписчик. «Даже если вы знаменитость, подумайте о своих детях, которые однажды это увидят», — советовал третий пользователь. «Похоже на очень некачественное порно», — отметил четвертый поклонник. «Это уже слишком! Когда эти модели перестают пользоваться спросом, они начинают пытаться доказать всем, что все еще популярны. Отчаянные!» — согласился еще один фанат.

Это не первый случай, когда Хайди Клум провоцирует волну негодования среди поклонников из-за откровенных публикаций в Instagram. Так, в августе модель выложила черно-белое фото, на котором она запечатлена на фоне моря с распущенными волосами и без топа. Подписчиков вывело из себя вульгарное поведение модели, а именно — публикация фото, на котором видна обнаженная грудь.

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