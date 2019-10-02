Морщины 46-летней бывшей супермодели восхитили поклонников

46-летняя бывшая немецкая супермодель Хайди Клум выложила фотографии с мировой премьеры фильма «Малефисента: владычица тьмы» в своем Instagram-аккаунте и восхитила поклонников морщинами на лице.

«Мой образ вчера вечером», — подписала она фото. На мероприятие Клум пришла вместе со своим мужем Томом Каулитцем и его братом Биллом — участниками группы Tokyo Hotel.

Last night’s look for @disneymaleficent 🖤 👗 : @dundasworld @peter_dundas @robzangardi @marielhaenn 👠: @giuseppezanotti 👛: @edie_parker 💎: @lorraineschwartz 💇: @officialdanilohair 💅: @kimmiekyees 📸: @gettyentertainment Axelle/Bauer-Griffin @frazerkh @asussmanphoto @greggdeguirephotography Фото опубликовано @heidiklum

«Помню, как несколько лет назад ты сказала, что не ляжешь под нож хирурга и будешь гордо носить свои морщины. И да, ты доказала это со временем. Как красиво ты выглядишь!» — написала в комментариях одна из поклонниц бывшей модели. «Хайди, к сожалению, у тебя тоже появились морщины. Но они делают тебя даже интереснее», — согласилась другая подписчица. «Видно, что Хайди естественно стареет и не похожа на других пластиковых кукол. Красивая женщина!» — написал еще один пользователь.

Ранее Хайди Клум отпраздновала День труда, который в США отмечается 2 сентября, фотографией топлес. На снимке Клум позирует, стоя у открытого окна спиной к камере и завернувшись в одеяло. Поклонников Хайди Клум возмутило ее вызывающее поведение.

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