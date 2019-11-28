46-летняя бывшая супермодель поцеловалась с жабой

heidiklum / Instagram

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум показала подписчикам видео, на котором она целуется с жабой. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте 26 ноября.

На ролике Клум, одетая в черное платье с блестками, позирует в фате и с диадемой на голове. В руках она держит жабу, голова которой также украшена короной. «Я целую и целую, но ничего не происходит», — подписала она видео на родном языке.

Поклонники активно отреагировали на шутку любимой модели. «Ты уже нашла своего принца, поэтому ничего не происходит», — прокомментировала подписчица. «Этот дружище у тебя в руках случайно не Том перед свадьбой?» — подхватила шутку вторая. «Улыбка после поцелуя выглядит слегка вымученной», — отметил третий подписчик.

Ранее Хайди Клум показала поклонникам архивную фотографию, на которой она позирует в коротком наряде в возрасте 20 лет. Подписчики обратили внимание, что 46-летняя модель не меняется с возрастом, и похвалили ее за хорошую форму.

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