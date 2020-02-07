46-летняя бывшая супермодель сбросила платье на камеру

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум сбросила с себя платье перед зеркалом и засняла происходящее на камеру смартфона. Ролик она разместила в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 7 февраля.

На кадрах Клум раздевается в спальне после благотворительного гала-ужина amfAR в Нью-Йорке. Скинув голубое атласное платье, она остается топлес и прикрывает грудь рукой. «Упс, я снова это сделала», — подписала модель публикацию, которая собрала более миллиона лайков.

Подписчики Клум одобрили новый пост. «Это твое лучшее видео, хорошего вечера, Хайди», «Какая же ты красивая», «Горячо, Хайди! Спасибо за вдохновение», — писали они в комментариях.

В декабре 2019 года Клум поделилась откровенным снимком, на котором она позирует в ванной комнате. Модель лежала боком к камере в наполненной пеной ванне и показывала обнаженное бедро.

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