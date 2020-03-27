Эмили Ратаковски попозировала обнаженной за прозрачной шторой

Американская супермодель, актриса и предприниматель Эмили Ратаковски снялась обнаженной во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Фотография появилась в ее Instagram-сторис.

На размещенном снимке 28-летняя Ратаковски стоит боком к фотографу и прикрывает оголенную грудь рукой. Она попозировала перед окном без нижнего белья и одежды за прозрачной шторой бежевого цвета.

Ранее Ратаковски поделилась с поклонниками архивной фотографией. На опубликованном кадре модель позирует в черных трусах и короткой серой майке, надетой поверх бюстгальтера. В описании под публикацией она объяснила, что снимок был сделан в ее старых апартаментах в центре Лос-Анджелеса 2,5 года назад.

В марте знаменитости задали новый тренд, начав публиковать в социальных сетях снимки в откровенном виде во время карантина. Одни фотографировались полностью обнаженными, другие — в нижнем белье.

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