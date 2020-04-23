63-летняя женщина показала тренировку на шпильках и восхитила подписчиков

Женщина-бодибилдер показала поклонникам спортивное тело, выполняя упражнения в туфлях на шпильках во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На ее публикации в соцсетях обратили внимание в Daily Star.

В своем Instagram-аккаунте Лесли Максвелл (Lesley Maxwell) разместила видео, на котором запечатлен процесс одной из тренировок: женщина, одетая в полосатые трусы, короткий топ и обувь на высоких шпильках, продемонстрировала приседания. В описании она предложила подписчикам присоединиться и тренироваться дома по расписанию, выполняя ряд эффективных упражнений.

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Пользователи сети восхитились внешним видом Максвелл. «Выглядишь потрясающе!», «Каждый твой снимок поражает меня тем, как много ты работаешь над собой. Вау!», «Тебе 63 или все же 36?», «Какая красотка!» — писали они.

По информации издания, австралийка задумалась о спортивной карьере в 40 лет после того, как приняла участие в конкурсе, где женщины выступали в туфлях на каблуках и бикини. К 48 годам она стала персональным тренером, а спустя еще год — обладательницей множества наград за достижения в сфере фитнеса.

Ранее австралийская звезда реалити-шоу на MTV Ди Нгуен (Dee Nguyen) продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте тренировку в откровенном бикини и вдохновила подписчиков на занятия спортом. Девушка сняла процесс выполнения упражнений в купальнике бордового цвета и гольфах в рамках участия в программе The Challenge. На кадрах она стоит в планке, качает пресс и выполняет прыжки на скакалке.

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