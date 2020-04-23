63-летняя женщина показала тренировку на шпильках и восхитила подписчиков

Женщина-бодибилдер показала поклонникам спортивное тело, выполняя упражнения в туфлях на шпильках во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На ее публикации в соцсетях обратили внимание в Daily Star.
В своем Instagram-аккаунте Лесли Максвелл (Lesley Maxwell) разместила видео, на котором запечатлен процесс одной из тренировок: женщина, одетая в полосатые трусы, короткий топ и обувь на высоких шпильках, продемонстрировала приседания. В описании она предложила подписчикам присоединиться и тренироваться дома по расписанию, выполняя ряд эффективных упражнений.
Пользователи сети восхитились внешним видом Максвелл. «Выглядишь потрясающе!», «Каждый твой снимок поражает меня тем, как много ты работаешь над собой. Вау!», «Тебе 63 или все же 36?», «Какая красотка!» — писали они.
По информации издания, австралийка задумалась о спортивной карьере в 40 лет после того, как приняла участие в конкурсе, где женщины выступали в туфлях на каблуках и бикини. К 48 годам она стала персональным тренером, а спустя еще год — обладательницей множества наград за достижения в сфере фитнеса.
Ранее австралийская звезда реалити-шоу на MTV Ди Нгуен (Dee Nguyen) продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте тренировку в откровенном бикини и вдохновила подписчиков на занятия спортом. Девушка сняла процесс выполнения упражнений в купальнике бордового цвета и гольфах в рамках участия в программе The Challenge. На кадрах она стоит в планке, качает пресс и выполняет прыжки на скакалке.