Популярная плюс-сайз-модель сняла тренировку с сыном во время изоляции

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм сняла тренировку с сыном на видео во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Ролик появился в Instagram-аккаунте журнала Vogue.

На размещенных в сети кадрах Грэм делает упражнение на синем коврике во дворе дома, держа при этом на руках сына Исаака, одетого в серое боди. «Тренировки в такое время не только помогают мне оставаться позитивной, но и позволяют нам чувствовать себя живыми. Я сразу чувствую себя более спокойной и уравновешенной после йоги или тренировки», — отметила модель в описании под постом, добавив хештеги #StayHome #StaySafe.

Публикация появилась в рамках акции #FromHomeWithLove, начатой журналом Vogue, согласно которой знаменитости присылают фотографии или ролики из дома с советами о том, как они остаются в хорошем настроении во время карантина.

Ранее 19 марта Эшли Грэм опубликовала видео, на котором она отвечает на вопросы подписчиков и кормит грудью сына Исаака, одетого в белый костюм с принтом в виде кроликов. На матери — черная майка и несколько золотых украшений. В одной из сторис знаменитость рассказала, что находится в самоизоляции из-за коронавируса.

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