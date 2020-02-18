Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов

Популярная американская плюс-сайз модель и активистка Эшли Грэм впервые снялась обнаженной после того, как родила первенца. Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видны послеродовые растяжки. «Все та же я. Немного нового», — подписала она публикацию.

Поклонники Грэм отреагировали на ее фотографию в комментариях. «Отметины воина», — заметил один. «Оно того стоило!» — поддержал другой. «Прекрасная карта прекрасного жизненного путешествия», — оценил третий. «Как отец троих детей и муж женщины, которая трижды пережила все это ради нас, заявляю: это прекрасно», — подчеркнул четвертый.

14 февраля Эшли Грэм поделилась снимками того, как она кормит грудью новорожденного. В серии из двух кадров 32-летняя Грэм сидит в кофейне и держит на руках сына Исаака. На ней — белый свитшот марки Fear Of God, а на мальчике — плюшевый коричневый костюм.

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