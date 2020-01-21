Популярная плюс-сайз-модель родила первенца

Популярная американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм родила первенца. О событии, которое произошло в субботу, 18 января, она сообщила в сторис своего Instagram-аккаунта.

«В субботу, в шесть вечера, наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо вам за любовь и поддержку, которые вы дарили на протяжении всего этого чудесного времени», — написала она в посте и отметила в нем своего супруга, режиссера и имиджмейкера Джастина Эрвина.

Имя и пол ребенка модель раскрывать не стала.

Ранее в январе Грэм приняла участие в откровенной фотосессии, автором которой был ее муж. На видеоролике с бэкстейджа, который он опубликовал в соцсетях, Грэм в голом виде сидела на стуле и периодически меняла позы. На одном из получившихся кадров она запечатлена боком к камере в одном белом кардигане, на другом — позировала без одежды и смотрела вверх. Эрвин не стал ретушировать снимки в фотошопе, поэтому на ногах Грэм был виден целлюлит.

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