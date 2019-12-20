Популярная плюс-сайз модель попозировала для мужа голой

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности, попозировала обнаженной для мужа. Снимки с бэкстейджа фотосессии опубликованы в Instagram знаменитости.

На одном из кадров голая Грэм позирует, сидя на стуле в фотостудии, прикрывая грудь руками, в то время как ее супруг режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин (Justin Ervin) занимается съемкой.

На другом снимке они просматривают на камере получившиеся фотографии. «Последняя фотосессия в этом году с любовью всей моей жизни и растущей любовью всей нашей жизни», — подписала публикацию Грэм.

Поклонники пришли в восторг от ее тела и признались, что ждут результатов съемки. «Ты очень красивая мать», «Давайте! Я уже готова», «Это лучшая фотография из всех, что я когда-либо видел», «Я уже очень хочу это увидеть», — писали они.

В ноябре Эшли Грэм поздравила подписчиков с Днем благодарения, выложив в сеть свою обнаженную фотографию. На фото голая модель позирует перед зеркалом, прикрыв грудь рукой. «Счастливого дня благодарения!» — подписала она фото.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!