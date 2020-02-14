Популярная плюс-сайз модель покормила ребенка грудью на камеру

Популярная американская плюс-сайз модель и активистка Эшли Грэм покормила грудью новорожденного ребенка на камеру. Фотографии она разместила в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 14 февраля.

В серии из двух кадров 32-летняя Грэм сидит в кофейне и держит на руках сына Исаака. На ней — белый свитшот марки Fear Of God, а на мальчике — плюшевый коричневый костюм. Свой пост модель подписала смайлами, означающими «кофе с молоком».

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Подписчики обрадовались новой публикации Грэм. «Мисс Эшли показывает нам природу и естественность!», «Вот такой и должна быть настоящая мама», «Нет ничего постыдного в публичном кормлении грудью. Ты молодец, что доказываешь это своим примером», — хвалили они.

Публикация активистки собрала более миллиона лайков.

Ранее в феврале Эшли Грэм впервые показала тело после рождения первенца, сфотографировавшись в зеркало в ванной комнате. В описании знаменитость рассказала, как изменилось ее состояние после беременности.

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