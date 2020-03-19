Популярная плюс-сайз-модель сняла кормление сына грудью на видео

Видео: ashleygraham / Instagram

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм сняла кормление сына на видео. Ролик появился в ее Instagram-сторис.

На размещенных кадрах 32-летняя Грэм отвечает на вопросы подписчиков, держа при этом на руках сына Исаака, одетого в белый костюм с принтом в виде кроликов. На матери — черная майка и несколько золотых украшений, цепочки и серьги. В одной из сторис знаменитость рассказала, что находится в самоизоляции из-за коронавируса.

В феврале Грэм уже кормила ребенка грудью на камеру. Активистка опубликовала серию снимков, на которой она сидит в кофейне в свитшоте марки Fear Of God и держит на руках сына. Свою публикацию модель подписала смайлами, означающими «кофе с молоком».

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