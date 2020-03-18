Бритни Спирс дала отпор высмеивающим ее за снимки в купальнике фанатам

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс дала отпор фанатам, которые высмеяли ее за однообразные снимки в купальнике. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

Так, она опубликовала 13 снимков на фоне красной стены, при этом на девяти из них позирует в одном и том же купальнике белого цвета. На некоторых кадрах певица запечатлена вместе с молодым человеком Сэмом Асгари.

Подписчики раскритиковали знаменитость в комментариях под публикациями. «Брит, ты можешь поместить все эти кадры в один пост», — посоветовал один. «Это уже невыносимо. Мы можем получить новый контент?» — поинтересовался другой. «Каждый раз, когда я получаю уведомление, в глубине сердца я знаю, что увижу кадр из той же фотосессии», — высказался третий.

Позже Спирс выложила пост, в котором ответила на критику пользователей. «Я очень радуюсь своим фотографиям, и мне нравится делиться ими со всеми вами!!! У меня никогда не было белого купальника, и мне просто нравится красный фон!» — пояснила она.

12 марта звезду реалити-шоу и популярную плюс-сайз-модель Джемму Коллинз (Gemma Collins) высмеяли в сети за порвавшееся на ягодицах платье ее собственного бренда Gemma Collins Collection. На размещенных кадрах видно, как она идет к машине, прикрывая порванный наряд сумкой.

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