Состояние волос самой молодой миллиардерши в мире разочаровало поклонников

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательнциа Кайли Дженнер показала настоящие волосы без париков и накладных прядей в социальной сети и разочаровала поклонников. На Instagram-сторис, которые в настоящий момент недоступны, обратили внимание в Daily Mail.

Дженнер опубликовала видео, на котором показала, как парикмахер Кассондра Каедин (Cassondra Kaeding) окрашивает корни ее светлых волос. Читатели портала заметили, что натуральные волосы миллиардерши на самом деле жидкие и короткие, в отличие от тех, что запечатлены на фотографиях. Они высмеяли их состояние в комментариях.

«Ее волосы выглядят очень поврежденными», «Удивлена, что у этой пластиковой девушки еще есть волосы», «Вижу огромную лысину. Это точно повреждение от постоянной носки парика», «Фальшивая, фальшивая, фальшивая семья, которую обожают миллионы идиотов», «Видимо она не уверена в себе, раз ей нужно менять цвет волос каждую неделю», — написали они.

В марте Кайли Дженнер обвинили в копировании культового наряда певицы Бейонсе. Она опубликовала серию фотографий в своем Instagram-аккаунте, на которых ее запечатлели в обтягивающем леопардовом платье в пол зеленого цвета. При этом волосы миллиардерши распущены и уложены волнами. Подписчики Дженнер раскритиковали ее внешний вид и заявили, что он напомнил им сценический образ Бейонсе 2013 года.

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