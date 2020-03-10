Самую молодую миллиардершу обвинили в копировании культового наряда Бейонсе

Самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер обвинили в копировании культового наряда популярной американской певицы Бейонсе. Об этом сообщает интернет-издание Paper.

Дженнер опубликовала серию фотографий в своем Instagram-аккаунте. На размещенных кадрах она запечатлена в обтягивающем леопардовом платье в пол зеленого цвета с капюшоном, который покрывает ее голову. Волосы миллиардерши распущены и уложены волнами.

Пользователи сети раскритиковали образ предпринимательницы, так как прическа и сам наряд напомнили им культовый сценический облик Бейонсе. Певица выступала в блестящем коротком леопардовом платье такой же расцветки в 2013 году.

«Почему мне сперва показалось, что это Бейонсе», — написал один комментатор. «Почему Кайли одета как Хлои, которая косплеит Бейонсе?» — поинтересовался второй. «Грустно. Эта девушка никогда не узнает каково это — быть собой. Никакие деньги не смогут купить тебе лицо популярной исполнительницы», — отметил третий.

Некоторые юзеры защитили миллиардершу. «Вы никогда не убедите меня в том, что Кайли Дженнер похожа на Бейонсе Жизель Ноулз Картер», — написал один из них. «Люди, знайте свое место! Она выглядит так, как ей хочется», — поддержал другой.

Молодая миллиардерша пока никак не прокомментировала ситуацию.

В январе бренд Кайли Дженнер и ее сестры Кендалл Kendall&Kylie обвинили в плагиате дизайна нижнего белья. Немецкая компания Klauber Bros заявила, что Дженнер скопировали их кружевной узор и использовали его для трусов и шелковой комбинации марки.

В марте издание Forbes объявило младшую сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей. 21-летняя девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2015 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов.

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