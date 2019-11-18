Самая молодая миллиардерша продала свой бизнес

Младшая сестра Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер продала контрольный пакет акций своей компании Kylie Cosmetics франко-американскому производителю косметики Coty Inc. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании.

За 51 процент акций Дженнер получила 600 миллионов долларов. Coty будет отвечать за Kylie Cosmetics в целом, а Кайли Дженнер займется креативом и коммуникациями. После подтверждения сделки акции Coty на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) выросли на 2,6 процента.

Компания Kylie Cosmetics была создана в 2015 году, когда Дженнер была еще подростком. Первоначально Kylie Cosmetics продавала наборы из жидкой помады и карандаша для губ. Сейчас компания предлагает широкий набор продуктов от геля для бровей до скрабов для лица.

Первоначально Kylie Cosmetics реализовывала свою продукцию только через интернет, однако в 2018 году начала продавать ее и через ретейлера Ulta, состоящего из 1,1 тысячи магазинов.

Ранее в октябре Кайли Дженнер начала продажу своего мерча (официальная продукция с символикой музыкальных групп, знаменитостей, фильмов, компаний и так далее — прим. «Ленты.ру»). Девушка опубликовала серию снимков, демонстрирующих черные и белые худи с изображением ее лица в солнечном ободке и надписями Rise and Shine («Проснись и пой»).

В марте издание Forbes назвало младшую сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. 21-летняя девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом, она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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