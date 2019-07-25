Офис самой молодой в мире миллиардерши оказался пустым

kyliejenner / Instagram

В офисе самой молодой в мире миллиардерши и основательницы косметического бренда Kylie Cosmetics не оказалось сотрудников. Видео, на котором она демонстрирует помещения, появились в stories ее Instagram-аккаунта.

На одном из роликов предпринимательница демонстрирует ресепшн: на стене, позади пустого стола крупными буквами с неоновой розовой подсветкой написано ее имя. На полу — большой коричневый ковер с белыми низкими креслами, диваном и столиком. В той же комнате у Дженнер хранится коллекция глянцевых журналов, на обложке некоторых изображена она сама. На стенах в квадратных черных рамках представлены образцы упаковок косметических средств Kylie Cosmetics.

Далее она показала пространство, где должны работать сотрудники компании. На кадрах виден опен-спейс с рабочими местами, разделенными белыми перегородками. Однако заняты в этом помещении были только два стола. На стене — еще одна неоновая надпись Kylie Skin.

5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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