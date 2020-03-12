Популярную плюс-сайз модель высмеяли в сети за порвавшееся на ягодицах платье

Звезду реалити-шоу и популярную плюс-сайз модель Джемму Коллинз (Gemma Collins) высмеяли в сети за порвавшееся на ягодицах платье. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитость пришла на премию Prince's Trust в черном платье длины макси с серебристыми полосками собственного бренда Gemma Collins Collection. На сайте марки его стоимость равна 71 фунту стерлингов (около 6700 рублей). Ее образ дополнила небольшая сумка Louis Vuitton. В качестве обуви были выбраны босоножки на каблуке.

На размещенных кадрах видно, как Коллинз идет к машине, прикрывая порванный на ягодицах наряд сумкой. По информации издания, она отправилась в ближайший магазин Gucci, где ей зашили платье, на котором разошелся шов.

Пользователи сети высмеяли внешний вид модели. «Беспорядок в дешевом платье», «Столько разговор о похудении, а платье все равно порвалось», «Выбор правильного размера в таких случаях обычно помогает», «Вы же сказали, что она похудела», «Как там твоя диета, Джемма», — пошутили они в комментариях.

В декабре 2019 года тучную невесту высмеяли в сети за разъехавшееся на свадьбе платье. На опубликованном ролике видно, как крупная темнокожая девушка идет по залу в длинном свадебном платье с разрезом на спине, который должен быть затянут лентой. Однако на стыке корсета и подола ткань разошлась, обнажив складки на спине невесты.

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