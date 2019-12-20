Тучную невесту высмеяли за разъехавшееся на свадьбе платье

Пользователи соцсетей высмеяли тучную невесту за разъехавшееся во время свадьбы платье. Видео происходящего появилось в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), где обсуждают свадебные курьезы.

На кадрах видно, как крупная темнокожая девушка идет по залу в длинном свадебном платье с разрезом на спине, который должен быть перекрестно затянут лентой. Однако на стыке корсета и подола ткань разошлась, обнажив складки на спине. При этом невеста продолжает ходить по залу, гости развлекаются, и никто из них не вызывается поправить наряд. «Почему никто не может ей помочь?» — подписала ролик его автор.

Подписчики группы принялись шутить над героиней видео в комментариях. «Вероятно, она затянула ленты так туго, что к концу вечера уже не могла дышать, и развязала их», «Вот поэтому плохо быть толстым», «Девочка, еще один шаг, и все увидят, что у тебя под платьем», «У бедняжки нет настоящих друзей», «Надеюсь, под алтарь она шла более опрятной», — высказались они.

Ранее в декабре другая неизвестная невеста сфотографировалась на берегу водоема в белом пляжном наряде и очутилась в той же группе. На опубликованном фото была запечатлена полная девушка, которая позирует в белом боди на тонких бретельках и с крупными вырезами на животе. Подписчики группы сочли указанный наряд неподобающим для торжества.

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