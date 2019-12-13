Девушка вышла замуж в пляжном наряде и насмешила пользователей сети

Неизвестная невеста сфотографировалась на берегу водоема в белом пляжном наряде и насмешила пользователей Facebook. Снимок со свадьбы появился в закрытом сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), где обсуждают свадебные курьезы.

На опубликованном фото запечатлена полная девушка, которая позирует в белом боди на тонких бретельках и с крупными вырезами на животе. Боди изготовлено из прозрачной ткани и украшено кружевной аппликацией. Поверх него невеста надела прозрачную юбку с разрезом до пояса. На ней также были серебристые пляжные сланцы.

Подписчики группы сочли указанный наряд неподобающим для торжества. «Это даже близко не кажется красивым или сексуальным!», «Не представляю, чем вдохновился дизайнер, который придумал такое уродство», «Отвратительно и вульгарно. Это вовсе не свадебный наряд», «Это хуже, чем нижнее белье! Как не стыдно», «Белый цвет вещи не означает, что она создавалась для свадьбы», — язвили они в комментариях под фото.

В ноябре неизвестную тучную невесту пристыдили за слишком откровенный свадебный наряд. На появившемся в том же сообществе снимке темнокожая женщина позирует в топе без рукавов, коротких шортах и с длинным накладным шлейфом, закрепленным на поясе. На ее руки надеты перчатки без пальцев, а на правую ногу — подвязка. Пользователи соцсети ужаснулись непристойным нарядом и высказали свое возмущение в комментариях.

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