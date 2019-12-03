Невеста пристыдила ведущую ее свадьбу подругу за вульгарный внешний вид

Невеста попросила лучшую подругу прилично одеться и быть ведущей на ее свадьбе, однако та выбрала для церемонии вульгарный наряд. Об этом сообщает The Sun.

Девушка анонимно рассказала о случившемся в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») и приложила к посту снимок. На нем запечатлены жених, невеста и ее подруга, регистрирующая брак, держа в руках микрофон и бумаги. Ведущая церемонии надела мини-юбку, туфли на высоких каблуках и рубашку с глубоким декольте. Невеста подписала фотографию: «Позор на моей свадьбе. Я специально попросила подругу надеть что-то консервативное, но она пришла вот так. Вы не видите из-за бумаг, но она выставила на обозрение не только ноги, но и грудь».

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Пост вызвал бурную реакцию участников сообщества. «Я бы на твоем месте так разозлилась», — написала одна из них. «Когда ты должна провести свадьбу в пять, а быть в клубе — в шесть», — усмехнулся второй. «Она выглядит так, будто пытается убедить жениха выбрать ее вместо тебя», — съязвил третий пользователь сети.

Невеста также заявила, что в результате случившегося она перестала общаться с подругой.

Ранее в ноябре гостья пришла на свадьбу в бюстгальтере и была обругана подписчиками той же группы. На опубликованном фото анонимная девушка позировала в костюме нюдового цвета. Он состоял из узкой юбки ниже колен с разрезами и бюстгальтера. Снимок собрал более 600 комментариев, в которых подписчики группы высказывали свое мнение по поводу наряда гостьи. Некоторые из них предположили, что наряд был выбран из мести, чтобы насолить невесте.

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