Невеста приказала подружкам прийти невзрачными на свадьбу и была осмеяна

Анонимная невеста приказала своим подружкам прийти невзрачными на свадьбу, чтобы не затмить ее, и была осмеяна в социальных сетях. Соответствующий пост появился в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), где обсуждают свадебные курьезы.

Пользовательница Кристал Хардер (Crystal Harder) опубликовала в группе скриншот переписки, где девушка просит подругу не наряжаться, не краситься и не укладывать волосы на торжественное мероприятие. В ответ ее собеседница уточняет, действительно ли ей следует прийти в простом официальном платье, без прически и макияжа. «Да, пожалуйста. Это ничего? Я должна быть в центре внимания в этот день, и не хочу, чтобы кто-то выглядел лучше меня», — заявила невеста.

Другие подписчики сообщества не одобрили поведение незнакомки. «Неуверенность в себе ощущается в каждом ее слове», «Ну не знаю, если бы мне такое написали, я бы только была польщена», «Какая фальшивка», «Эта девушка с тысячей комплексов только сделала комплимент своей подружке», «Как же свадьбы показывают истинное лицо человека», — язвили они в комментариях.

В ноябре гостья пришла на свадьбу в бюстгальтере и была обругана подписчиками той же группы. На опубликованном фото анонимная девушка позировала в костюме нюдового цвета. Он состоял из узкой юбки ниже колен с разрезами и бюстгальтера. Снимок собрал более 600 комментариев, в которых подписчики группы высказывали свое мнение по поводу этого наряда. Некоторые из них предположили, что он был выбран из мести, чтобы насолить невесте.

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