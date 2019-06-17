У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 июня. Рэперша вышла на сцену в сверкающем разноцветном комбинезоне, который плотно облегал ее тело. Когда она танцевала, повернувшись спиной к зрителям, костюм порвался посередине на ее ягодицах.

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic for Bonnaroo Arts And Music Festival

Вскоре певица переоделась в белый халат, из-под которого виднелось ее нижнее белье, и продолжила шоу.

В январе Карди Би пожаловалась подписчиками на неудобные джинсы итальянского модного дома Dolce & Gabbana и разделась. На ролике, который рэперша опубликовала в соцсети, она громко заявляет, что брюки «врезались ей в промежность», а она этого не переносит.

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