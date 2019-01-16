Рэперша обругала неудобные джинсы Dolce & Gabbana и разделась

iamcardib / Instagram

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би пожаловалась на неудобные джинсы итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Своим негодованием она поделилась с поклонниками в Instagram в среду, 16 января.

На опубликованном видеоролике 26-летняя Карди Би сидит в машине со спущенными штанами и пьет холодный напиток. Рэперша громко заявляет, что ей пришлось раздеться из-за того, что брюки «врезались ей в промежность», а она этого не переносит.

В этот же день певица выложила фотографию в полном джинсовом костюме Dolce & Gabbana — куртке и тех самых брюках. В интернет-магазине бренда джинсовка продается за 145 тысяч рублей, а джинсов в настоящее время нет в наличии.

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