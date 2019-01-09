Украинка задала тренд на нелепые джинсы

Киевский дизайнер Ксения Шнайдер выпустила ассиметричные джинсы, которые, по мнению модного издания Vogue, могут стать трендом в 2019 году.

Одна штанина брюк повторяет крой классических прямых джинсов с подворотом, а вторая — расклешенная. В этой паре дизайнер совместила две самые востребованные модели своего ассортимента: расклешенные брюки и «мамины» джинсы с высокой талией.

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«Мой партнер Антон Шнайдер считал, что это сумасшествие и никому не нужны такие джинсы, поэтому я отказывалась от этой идеи на протяжении нескольких сезонов. Но пару месяцев назад я поняла, что все-такие есть один человек, которому они бы понравились — я!» — поделилась Шнайдер.

В настоящий момент ассиметричные джинсы продаются на официальном сайте Ksenia Schnaider по цене 377 долларов.

В декабре 2018 года издание GQ объявило, что популярные в 1990-х годах расклешенные джинсы в ковбойском стиле снова вернулись в моду. Поводом для этого стал показ французского бренда Balenciaga: глава модного дома Демна Гвасалия включил эту модель в коллекцию мужской одежды Resort 2019.

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