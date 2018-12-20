Названы самые странные вещи 2018 года

Бьюти-эксперты проанализировали коллекции модных показов 2018 года и составили список самых странных вещей. Об этом сообщает Fox News.

Материалы по теме Все оттенки денег Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета

На первых строках рейтинга оказались темно-зеленое платье-бикини и джинсовые стринги британского онлайн-ретейлера PrettyLittleThing. Затем последовали «максимально рваные джинсы» американского бренда Carmar Denim. На четвертое место списка попали розовые резиновые шлепанцы на высокой платформе Crocs, созданные в коллаборации с модным домом Balenciaga.

На пятом месте списка странных вещей — джинсовый ремень итальянской марки Unravel Project. Помимо этого, эксперты отметили светло-голубые джинсы свободного кроя The Ragged Priest, полностью оголяющие ягодицы. Следующую строку в рейтинге занял слитный купальник Gucci, в котором, по предупреждению бренда, запрещено купаться в бассейне.

Также в список в порядке убывания попали: перевернутые джинсовые шорты американского бренда Cie, футболка-рубашка Balenciaga и голубые джинсы на шнуровке Wild Thang.

В августе создатель популярных в сети фешен-мемов по имени Мэй составила список лучших и худших трендов 2018 года. Одним из топовых трендов оказалась монохромная одежда ярких кислотных цветов.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru