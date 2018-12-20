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Названы самые странные вещи 2018 года

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Бьюти-эксперты проанализировали коллекции модных показов 2018 года и составили список самых странных вещей. Об этом сообщает Fox News.

На первых строках рейтинга оказались темно-зеленое платье-бикини и джинсовые стринги британского онлайн-ретейлера PrettyLittleThing. Затем последовали «максимально рваные джинсы» американского бренда Carmar Denim. На четвертое место списка попали розовые резиновые шлепанцы на высокой платформе Crocs, созданные в коллаборации с модным домом Balenciaga.

На пятом месте списка странных вещей — джинсовый ремень итальянской марки Unravel Project. Помимо этого, эксперты отметили светло-голубые джинсы свободного кроя The Ragged Priest, полностью оголяющие ягодицы. Следующую строку в рейтинге занял слитный купальник Gucci, в котором, по предупреждению бренда, запрещено купаться в бассейне.

Также в список в порядке убывания попали: перевернутые джинсовые шорты американского бренда Cie, футболка-рубашка Balenciaga и голубые джинсы на шнуровке Wild Thang.

В августе создатель популярных в сети фешен-мемов по имени Мэй составила список лучших и худших трендов 2018 года. Одним из топовых трендов оказалась монохромная одежда ярких кислотных цветов.

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