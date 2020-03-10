Девушку высмеяли в сети за оголяющие белье разрезы на платье

Девушка заказала демонстрирующий нижнее белье наряд в интернет-магазине Boohoo и стала объектом шуток в сети. Ее историю публикует The Sun.

Бекки Карр (Beccy Carr) из Англии приобрела черное платье длины миди с цветочным принтом и двумя разрезами по бокам за 18 фунтов стерлингов (1693 рубля). Во время примерки выяснилось, что чересчур высокие вырезы на подоле оголяют ее ноги и белье.

Карр сфотографировалась в новом платье в зеркало и поделилась снимком с подписчиками в соцсетях. «Ожидание vs реальность (простите за трусы). Отличная вещь с Boohoo.com», — подписала пост англичанка.

Подписчики высмеяли покупку Карр и высказали свое мнение в комментариях. «Я плачу», «Честно, это лучшее, что я когда-либо видела», «Значит я не буду покупать это платье, хотя вчера я уже положила на него глаз», «Этого не может быть!» — написали они.

В марте в сети посмеялись над клиенткой онлайн-ретейлера PrettyLittleThing, которая заказала облегающий наряд на сайте магазина и получила не то, что ожидала. Она купила розовое латексное мини-платье, а после доставки обнаружила, что оно выглядит не так, как на рекламных фотографиях. Платье недостаточно обтягивало ее фигуру, а его цвет отличался от заявленного.

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