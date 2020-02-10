Девушка стала объектом насмешек из-за обнажающего ее грудь платья

Девушка поделилась фотографией в обнажающем ее грудь платье и стала объектом насмешек. Об этом сообщает Mirror.

Англичанка Кортни Хендерсон (Courtney Henderson) заказала наряд на празднование своего дня рождения за 65 фунтов стерлингов (5 400 рублей) в интернет-магазине Dressmezee и разочаровалась в своем выборе. На сайте бренда модель запечатлена в изумрудном платье длины мини с вырезами по бокам и глубоким декольте. Однако на опубликованном Хендерсон кадре видно, как эти разрезы оголяют грудь покупательницы.

«Dressmezee определенно выручили меня. Сидит, как влитое», — подписала пост девушка. Публикация набрала 31 тысячу лайков и три тысячи репостов.

Пользователи сети посмеялись над снимком Хендерсон и поделились своим мнением в комментариях. «Не покупайте вещи онлайн, вот вам урок», — написал один. «Надевай каблуки и ты готова к выходу в свет», — пошутил другой. «Если честно, мне просто нечего сказать», — отметил третий.

Ранее сообщалось, что американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски пришла на афтепати премии «Оскар» в откровенном наряде и подвергались критике. Она появилась в белом кроп-топе и юбке длины макси на заниженной талии того же цвета. Костюм оголял ее живот. Внешний вид Ратаковски высмеяли в комментариях.

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