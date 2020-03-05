Девушка купила обтягивающее платье через интернет и стала посмешищем в сети

Пользователи сети посмеялись над клиенткой онлайн-ретейлера PrettyLittleThing, которая заказала облегающее платье на сайте магазина и получила не то, что ожидала. Девушка опубликовала снимок наряда в своем Twitter.

Лорен Томпсон (Lauren Thompson) приобрела розовое обтягивающее латексное мини-платье 12 размера за 25 фунтов стерлингов. Однако когда она получала посылку, выяснилось, что в жизни вещь выглядит не так, как на фотографиях.

Платье не было обтягивающим, а его цвет отличался от заявленного. Томпсон примерила наряд и показала его подписчикам. «Что ж, видимо, придется прикупить что-то другое к субботе», — подписала она публикацию.

Пользователи сети посмеялись над покупкой Томпсон. «Может, тебе следует для начала погладить его?», «Боже, люди сделают что угодно ради лайков. Сперва застегни молнию, а потом жалуйся», «Просто в следующий раз купи правильный размер вместо того, чтобы привлекать к себе внимание», — глумились они.

В феврале англичанка Кортни Хендерсон (Courtney Henderson) заказала наряд на празднование своего дня рождения за 65 фунтов стерлингов (5 400 рублей) в интернет-магазине Dressmezee и разочаровалась в своем выборе. На сайте бренда модель запечатлена в изумрудном платье длины мини с вырезами по бокам и глубоким декольте. Однако на опубликованном Хендерсон кадре видно, как эти разрезы оголяют грудь покупательницы.

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