Найден способ примерить обувь при покупке в интернете

Жительница Бразилии нашла способ примерить обувь при покупке в интернет-магазинах. Об этом сообщает Metro.

Радиоведущая Меган Папас (Megan Papas) опубликовала видео в Facebook, на котором показала, как она выбирает обувь во время онлайн-шопинга. Ролик стал вирусным и набрал больше 14 тысячи лайков и 47 тысяч комментариев.

На размещенных кадрах женщина прикладывает к монитору, на котором изображены разные модели туфель на каблуках, бумажную мини-версию себя. Для этого радиоведущая распечатала и вырезала фотографию, где она запечатлена в полный рост. Таким образом Папас оценивает, подходит обувь к ее наряду или нет.

Пользователи сети оценили способ журналистки. «Онлайн-шопинг перешел на новый уровень», «Я начну делать также», «Этот трюк настолько хорош», — отметили они.

В мае 2019 заказанное в интернет-магазине платье с трудом налезло на голову покупательницы. Британка Эйприл Болджер рассказала, что приобрела наряд на сайте бренда PrettyLittleThing. Она несколько раз попыталась просунуть голову в вырез, но безуспешно. Позже Болджер с трудом смогла надеть платье на себя. Однако оно все равно не выглядело, как на сайте, — юбка оказалась слишком короткой.

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