Расправившийся с участником СВО у караоке-бара Армавира получил наказание

Убившего участника СВО ударом в живот в Армавире мужчину приговорили к 19 годам

В Краснодарском крае 31-летнего жителя Армавира Альберта Пилосяна признали виновным в расправе над 32-летним мужчиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщает краевая прокуратура.

Как установил суд, 14 июля 2024 года в 3 часа возле караоке-бара «Сальвадор Дали» в Армавире у потерпевшего — участника специальной военной операции (СВО) — и осужденного произошел конфликт. Выждав момент, когда ветеран отвлекся, Пилосян обошел его сзади и выхватив нож нанес колющий удар в живот.

Несмотря на все усилия врачей центральной районной больницы Армавира четыре дня спустя потерпевшего не стало. Подозреваемый пытался скрыться в Ставрополе, но полицейские смогли найти и задержать беглеца.

Суд постановил наказать Пилосяна 19 годами колонии строгого режима, кроме того были удовлетворены гражданские иски отца и матери ветерана по 10 миллионов рублей каждому.

