Полицейские поймали сбежавшего после расправы над бойцом СВО мужчину

МВД задержало в Ставрополе скрывшегося убийцу участника СВО в Армавире

Сотрудники полиции нашли и задержали мужчину, сбежавшего после расправы над участником специальной военной операции (СВО) в Армавире. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемой пытался скрыться в Ставрополе. В ближайшее время его доставят к следователю. Задержанный Альберт Пилосян признался, что нанес ранения ножом незнакомцу. Оружие преступления он выбросил в Армавире. Об этом задержанный говорит на видео, опубликованном представителем МВД.

18 июля сообщалось, что правоохранители начали поиск ранее судимого мужчины 1995 года рождения, расправившегося с участником СВО Олегом Рябчиковым.

Преступление произошло в ночь на 14 июля около кафе на улице Ленина. Там злоумышленник поссорился с военнослужащим и ударил его ножом в живот, а затем скрылся. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось.