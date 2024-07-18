Расправившийся с участником СВО в Армавире местный житель объявлен в розыск

В Армавире разыскивается мужчина, который убил участника СВО Рябчикова

В Армавире следователи разыскивают местного жителя, который подозревается в расправе над участником специальной военной операции (СВО) Олегом Рябчиковым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 14 июля на улице Ленина, около кафе. Там злоумышленник поссорился с военнослужащим и ударил его ножом в живот, а затем скрылся. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Возбужденное ранее уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью следователи переквалифицировали на статью 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в Москве следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, который расправился с отчимом на улице.

