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20:54, 11 июля 2024Силовые структуры

Россиянин с ножом расправился с отчимом на улице

В Москве следователи завели дело по факту убийства мужчиной отчима

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, который расправился с отчимом на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом столицы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 10 июля обвиняемый был около жилого дома на Полесском проезде, где выпивал алкоголь с отчимом. В какой-то момент у него возникла сильная неприязнь к родственнику, поэтому он достал нож и дважды ударил его. В результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе 37-летняя местная жительница напала на 42-летнего собутыльника с ножом.

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