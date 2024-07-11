Россиянка изрезала ножом собутыльника и попала под следствие

В ЯНАО местная жительница 12 раз ударила ножом собутыльника

В Ямало-Ненецком автономном округе 37-летняя местная жительница напала на 42-летнего собутыльника с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 8 июля в поселке Тазовский россиянка выпивала в компании знакомых. Она поссорилась с одним из приятелей, схватила кухонный нож и 12 раз ударила потерпевшего в грудь. Мужчина был сильно ранен, но врачам удалось его спасти.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ, Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об аресте обвиняемой.

Ранее стало известно, что в Мурманской области суд рассмотрит дело мужчину, избившего знакомого и расправившегося с ним.