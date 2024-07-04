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08:28, 4 июля 2024Силовые структуры

Россиянин изрезал и забил до смерти знакомого в гараже

Под Мурманском будут судить мужчину, убившего знакомого в гараже

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Мурманской области суд рассмотрит дело мужчину, избившего знакомого и расправившегося с ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 октября 2023 года выпивал с приятелем в гаражах населенном пункте Коашва. Они поссорились, тогда мужчина избил потерпевшего. В тот же день обвиняемый вооружился ножом и несколько раз ударил им знакомого в грудь, выволок на улицу и продолжил избивать его руками и ногами по телу. Постарадвший не выжил, тогда фигурант перетащил его обратно в гараж.

Возбуждено дело по части 1 статьи 115 (« Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае арестовали местного жителя за покушение на односельчанина.

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      Екатерина Кашурникова
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