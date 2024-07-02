Россиянина арестовали за покушение на односельчанина

В Краснодарском крае арестовали мужчину, пытавшегося застрелить односельчанина

В Краснодарском крае арестовали местного жителя за покушение на мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 26 июня фигурант около дома в переулке Северном в селе Фадеево Крымского района поссорился с прохожим. Подозреваемый достал пистолет и дважды выстрелил в грудь потерпевшего. Раненый мужчина смог спрятаться от нападавшего во дворах. Сейчас он находится в реанимации.

Против россиянина возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. «В ходе следствия будет дана оценка действиям фигуранта, в части незаконного хранения оружия», — отметили в СКР.

Ранее стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух 36-летних мужчин, обвиняемых в двойной расправе в Железногорске почти 20 лет назад.