Следователи раскрыли двойную расправу в российском городе спустя почти 20 лет

Мужчины предстанут перед судом за убийство 2 бомжей в Железногорске в 2005 году

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух 36-летних мужчин, обвиняемых в двойной расправе в Железногорске почти 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

Злоумышленники обвиняются по пунктам «а», «ж» и «и» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений») УК РФ. Дело в отношении них уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, все произошло в ночь на 7 апреля 2005 года на улице 60 лет ВЛКСМ в Железногорске. Пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет встретили двух мужчин без определенного места жительства. Один из юношей решил подраться с ними, а вскоре к нему присоединились и приятели. Подростки избили мужчин руками, ногами и палками, которые подобрали на месте драки, а затем, заметив свет фар мимо проезжавшего автомобиля, скрылись с места преступления.

Мужчин в возрасте 42 и 49 лет без признаков жизни обнаружили утром. Тогда следователи возбудили уголовное дело, однако найти причастных к преступлению смогли только через 19 лет.

На момент расправы обвиняемые были несовершеннолетними. Сейчас они заключены под стражу. Трое их приятелей не дожили до следствия.

Ранее в Курской области Железногорский городской суд заочно приговорил к девяти годам колонии строгого режима 55-летнего гражданина Украины Дмитрия Новикова, расправившегося с россиянином 25 лет назад.

