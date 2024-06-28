Украинца заочно осудили за расправу над россиянином спустя 25 лет

Под Курском украинца заочно осудили на 9 лет за убийство мужчины в 1998 году

В Курской области Железногорский городской суд заочно приговорил к девяти годам колонии строгого режима 55-летнего гражданина Украины Дмитрия Новикова, расправившегося с россиянином 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Следствие и суд установили, что 13 августа 1998 года мужчина напал с ножом на потерпевшего и ударил его в область грудной клетки, после чего скрылся. Спасти потерпевшего не удалось, напавшего объявили в международный розыск.

Известно, что в 2004 году он изменил фамилию — до этого он был Волокитиным.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии бизнесмен прострелил ногу лейтенанту полиции из ружья.