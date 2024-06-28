В российском регионе бизнесмен прострелил ногу лейтенанту полиции

В Ингушетии бизнесмен прострелил ногу лейтенанту полиции из ружья

В Ингушетии бизнесмен прострелил ногу полицейскому из ружья. Об этом сообщает Telegram-канал Gor.

Нападение на лейтенанта произошло несколько дней назад, когда он разбирался с тем, как устроен бизнес владельца местной фермы. Оперативник выяснил, что на ферме работают несовершеннолетние. Тогда пострадавший хотел составить акт по административному правонарушению. и именно это не понравилось владельцу фермы. Мужчины поссорились, и в знак протеста предприниматель выстрелил в сотрудника правоохранительных органов из ружья. Потерпевший получил сквозное ранение бедра. Он госпитализирован.

Стрелка задержали.

Ранее сообщалось, что в городе Гулькевичи Краснодарского края местному жителю предъявили обвинения после нападения на полицейского с ножом.