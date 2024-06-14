Пьяный россиянин напал с ножом на полицейского и попал под следствие

На Кубани предъявили обвинение мужчине, напавшему с ножом на полицейского

В городе Гулькевичи Краснодарского края местному жителю предъявили обвинения после нападения на полицейского с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменяется статья о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, ночью 12 июня полицейский при патрулировали улиц заметил мужчину в состоянии алкогольного опьянения и остановил его для проверки документов.

В этот момент мужчина достал нож и нанес им правоохранителю удар в грудную клетку. Врачи госпитализировали потерпевшего, ему оказывают помощь. Напавшего задержали и взяли под стражу. Известно, что ранее он был судим.

Ранее сообщалось, что под Мурманском оштрафовали мужчину, угрожавшего охотничьим ножом полицейскому.