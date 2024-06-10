Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:25, 10 июня 2024Силовые структуры

Россиянин угрожал полицейскому охотничьим ножом и получил штраф

Под Мурманском оштрафовали мужчину, угрожавшего охотничьим ножом полицейскому

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Мурманской области оштрафовали мужчину, угрожавшего ножом полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

По данным ведомства, в конце февраля пьяный мужчина совершил административное нарушение недалеко от здания аэропорта в поселке Мураши. Сотрудник полиции подошел к нему и предложил пройти в отдел. Тогда осужденный достал охотничий нож и стал угрожать правоохранителю.

Ранее стало известно, что в Дагестане суд рассмотрит дело в отношении 31-, 29- и 27-летнего местных жителей, пытавшихся взорвать здание полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      Российский бизнес продолжил вести расчеты в долларах и евро

      Десятки украинцев пересекли границу с Венгрией на военном грузовике

      В США рассказали о трудностях стран G7 c принятием решения по активам России

      Медведь вломился в дом к женщине и съел ее

      Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в ЕП

      Украина разместит полученные F-16 за границей

      Вывоз рыбы с Дальнего Востока в Китай резко вырос

      Власти Турции решили экономить с использованием ИИ

      В российском городе сотни людей обратились к врачам с одинаковыми жалобами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше