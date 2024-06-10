Россиянин угрожал полицейскому охотничьим ножом и получил штраф

Под Мурманском оштрафовали мужчину, угрожавшего охотничьим ножом полицейскому

В Мурманской области оштрафовали мужчину, угрожавшего ножом полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

По данным ведомства, в конце февраля пьяный мужчина совершил административное нарушение недалеко от здания аэропорта в поселке Мураши. Сотрудник полиции подошел к нему и предложил пройти в отдел. Тогда осужденный достал охотничий нож и стал угрожать правоохранителю.

Ранее стало известно, что в Дагестане суд рассмотрит дело в отношении 31-, 29- и 27-летнего местных жителей, пытавшихся взорвать здание полиции.