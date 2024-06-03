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15:57, 3 июня 2024Силовые структуры

Трое россиян попытались взорвать здание полиции и попали под суд

В Дагестане будут судить трех мужчин за попытку взорвать здание полиции

Фото: Екатерина Якель / Лента.ру

В Дагестане суд рассмотрит дело 31-летнего, 29-летнего и 27-летнего местных жителей, пытавшихся взорвать здание полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2021-2022 годах трое мужчин познакомились во время отбывания наказания в ИК-2. Они объединились и создали террористическое сообщество и незаконное вооруженное формирование, определив при этом одного из них руководителем. Обвиняемые купили четыре гранаты, компоненты для изготовления взрывчатого устройства и перевезли все это в арендованную квартиру.

В конце мая 2023 года они решили расширить численность террористического сообщества и пытались завербовать знакомого. А в июне фигуранты разработали план по подрыву административного здания одного из отделов полиции в республике. Они не смогли осуществить задуманное, так как во время изготовления взрывчатого вещества в квартире произошел взрыв. После этого россиян задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности»), части 1 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»), части 4 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), части 3 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и части 1 статьи 30, статьи 317 («Попытка посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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