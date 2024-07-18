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14:49, 18 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о расправившемся с участником СВО в Армавире мужчине

В Армавире ищут ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве участника СВО

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Армавире (Краснодарский край) полиция разыскивает ранее судимого местного жителя 1995 года рождения по подозрению в расправе над участником специальной военной операции (СВО) Олегом Рябчиковым. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ориентировка на подозреваемого направлена во все подразделения краевой полиции, а также в соседние регионы. Волк уточнила, что по месту проживания мужчина не появился и был объявлен в розыск. Его личность удалось установить при помощи записей с камер видеонаблюдения.

Преступление произошло в ночь на 14 июля около кафе на улице Ленина. Там злоумышленник поссорился с военнослужащим и ударил его ножом в живот, а затем скрылся. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось.

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