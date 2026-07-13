В Совфеде фразой «можно аплодировать» отреагировали на планы Азербайджана

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал планы Азербайджана по выходу из Совета Европы здравым решением, отреагировав на них фразой «можно аплодировать». Свое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.
Джабаров предположил, что в Баку вслед за Москвой убедились в использовании Советом Европы ресурсов для компрометации государств, «не идущих в ногу с его русофобской политикой». По его мнению, организация вмешивается в дела других стран, пытаясь навязать им свою логику развития и ценности, неприемлемые для России и Азербайджана.
«Наши страны опираются на вероисповедание, традиции и историю. Кроме вмешательства во внутренние дела государств, Совет Европы ничем не отметился, — сказал сенатор. — Если он [Азербайджан] действительно примет такое решение, можно только аплодировать».
Ранее президент кавказской республики Ильхам Алиев заявил, что Баку рассматривает возможность выхода из Совета Европы из-за требований Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). По его словам, в организации приняты резолюции для наказания Азербайджана после установления контроля над всей заявленной территорией Карабаха.
В 2024 году официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя политику СЕ в отношении Азербайджана, назвала ее «абсолютно политизированной» и состоящей из двойных стандартов.