Россиянин получил срок за призывы к насилию в отношении лиц определенной национальности

В Крыму осудили мужчину за призывы к экстремизму

В Крыму осудили мужчину за призывы к экстремизму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установил суд, в феврале 2025 года в одной из социальных сетей мужчина разместил комментарии, которые содержали призывы к экстремистской деятельности, направленные на осуществление насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд приговорил мужчину к двум годам принудительных работ с удержанием десяти процентов из зарплаты в доход государства.

Ранее сообщалось, что российского экс-депутата отправили в колонию за ведение экстремистского канала в Telegram.