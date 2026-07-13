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Силовые структуры
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13:53, 13 июля 2026Силовые структуры

Россиянин получил срок за призывы к насилию в отношении лиц определенной национальности

В Крыму осудили мужчину за призывы к экстремизму
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Крыму осудили мужчину за призывы к экстремизму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установил суд, в феврале 2025 года в одной из социальных сетей мужчина разместил комментарии, которые содержали призывы к экстремистской деятельности, направленные на осуществление насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд приговорил мужчину к двум годам принудительных работ с удержанием десяти процентов из зарплаты в доход государства.

Ранее сообщалось, что российского экс-депутата отправили в колонию за ведение экстремистского канала в Telegram.

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