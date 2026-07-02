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16:31, 2 июля 2026Силовые структуры

Российского экс-депутата отправили в колонию за Telegram-канал с призывами

В Прикамье суд приговорил экс-депутата Окунева за ведение экстремистского канала
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пермском крае суд приговорил бывшего депутата законодательного собрания Константина Окунева (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к семи годам заключения за ведение экстремистского канала в Telegram. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину признали виновным в преступлении по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности. По версии следствия, он администрировал канал, в котором публиковались призывы к насилию в отношении главы государства.

Ранее сообщалось, что сына крупного промышленника Урала задержали за подкуп на 162 миллиона рублей.

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