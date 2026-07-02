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Силовые структуры
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15:08, 2 июля 2026Силовые структуры

Задержан сын одного из крупнейших российских промышленников

Сына крупного промышленника Урала Ставицкого задержали за подкуп на 162 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сына крупного уральского промышленника задержали за коммерческий подкуп на 162 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, речь идет об Аркадии Ставицком. Он управляет заводом отца «УМЕКОН» и является одним из главных поставщиков металлоконструкций в Екатеринбурге. Бизнесмен договорился с руководителем «Строительной Компании Базис» Василием Моськиным осуществить ему крупную поставку товара по завышенной цене. За заключение контракта Моськин получил бы откат наличными.

Для того чтобы скрыть схему, Моськин перепродал продукцию через еще одну свою фирму.

В отношении бизнесменов возбудили уголовные дела, в их домах прошли обыски.

Ранее сообщалось, что в Астрахани начальника ЖКС взяли под стражу из-за проблем с отоплением в военном городке.

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