Задержан сын одного из крупнейших российских промышленников

Сына крупного промышленника Урала Ставицкого задержали за подкуп на 162 млн рублей

Сына крупного уральского промышленника задержали за коммерческий подкуп на 162 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, речь идет об Аркадии Ставицком. Он управляет заводом отца «УМЕКОН» и является одним из главных поставщиков металлоконструкций в Екатеринбурге. Бизнесмен договорился с руководителем «Строительной Компании Базис» Василием Моськиным осуществить ему крупную поставку товара по завышенной цене. За заключение контракта Моськин получил бы откат наличными.

Для того чтобы скрыть схему, Моськин перепродал продукцию через еще одну свою фирму.

В отношении бизнесменов возбудили уголовные дела, в их домах прошли обыски.

Ранее сообщалось, что в Астрахани начальника ЖКС взяли под стражу из-за проблем с отоплением в военном городке.