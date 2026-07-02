Заморозившего военный городок в российском регионе отправили в СИЗО

В Астрахани начальника ЖКС взяли под стражу из-за проблем с отоплением

В Астрахани начальника жилищно-коммунальной службы № 5 Андрея Ртищева взяли под стражу из-за проблем с отоплением в военном городке. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

Ртищева обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, воспрепятствовании производству предварительного расследования, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2025-2026 годах он не организовал надлежащую эксплуатацию систем тепло- и водоснабжения в военном городке в поселке Октябрьский, его подчиненными занижалась температура теплоносителя в отопительный сезон и необоснованно завышались платежи за отопление. Начислено было более трех миллионов платежей, а сами военные жили в опасных условиях.

После того как в отношении Ртищева возбудили уголовное дело, он запретил подчиненным пускать следователей в котельную, входную дверь пришлось вскрывать.

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