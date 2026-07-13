Россиян призвали не ждать снижения цен на жилье

Риелтор Барсуков: Снижения стоимости жилья в России ждать не стоит

В ближайшее время не стоит ждать снижения стоимости жилья. Не надеяться на удешевление квартир призвал россиян риелтор Константин Барсуков в беседе с ОСН.

«Снижения цен на жилье не ожидается», — подчеркнул специалист. Член экспертного совета при комитете Госдумы по обороне Госдумы Вячеслав Калинин добавил, что строительная отрасль в стране отошла от погони за кадрами. В том числе в России прекратился массовый найм мигрантов на стройки.

По словам экспертов, у застройщиков завершаются «тучные» годы, и им необходимо адаптироваться к новой реальности. На этом фоне цены на квартиры вряд ли будут падать.

Ранее россиянам назвали самые сложные для продажи квартиры. Такими оказались объекты с неудачной планировкой, старым ремонтом, на первом этаже и плохим видом из окна.